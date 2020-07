Stiri pe aceeasi tema

- Economia Germaniei își va reveni începând din octombrie dupa pandemie, a declarat ministrul Economiei, Peter Altmaier, într-un interviu publicat duminica, citat de Reuters."Sunt sigur ca încetinirea economiei noastre poate fi oprita dupa pauzele din vara și ca,…

- Activiștii pro-democrație din Hong Kong planuiesc sa formeze un parlament in exil al metropolei dupa ce China a adoptat o noua lege care incheie, practic, autonomia metropolei, relateaza The Guardian.

- Manifestatiile antirasiste din SUA sunt un prilej de critica din partea masinariei de propaganda a Chinei, care sustine ca Washingtonul da dovada de ipocrizie pentru ca sprijina protestele din Hong Kong, dar ameninta sa le reprime pe cele interne, relateaza DPA. Amenintarile presedintelui…

- China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Este prima reactie…

- Motorul economiei germane s-a prabușit din cauza pandemiei. Cadere istorica a exporturilor, in martie Exporturile Germaniei au inregistrat in luna martie cea mai grava scadere de la reunificarea tarii, minus 11,8% comparativ cu luna februarie. Prăbușirea a avut loc în contextul în…

- "Ne confruntam cu provocari majore, atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere politic", a declarat Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, care a prezentat noile prognoze revizuite privind evolutia Germania, cea mai mare economie a Europei. PIB-ul Germaniei va inregistra…

- Ministrul economiei Virgil Popescu spune ca ar vrea ca investitorii care vor sa-și relocheze afacerile din China sa fie atrași in Romania. "Sunt interesat, in calitate de ministru al Economiei, ca in perioada urmatoare sa atragem investitori care vor sa-și relocheze afacerile din China", a spus Virgil…