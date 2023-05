Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție și Procuratura Generala califica drept „iresponsabile, manipulatorii și incorecte” declarațiile directorului Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, facute in Plenul Parlamentului despre „relațiile neclare dintre instituții”. „Declarațiile vin sa denigreze nefondat imaginea…

- ”Ministrul Spataru a avut o intalnire la Ierusalim, cu omologul israelian, Nir Barkat, ministrul Economiei si Industriei din Statul Israel, si a vizitat doua dintre companiile importante din industria de aparare, Israel Aerospace Industry (IAI) si Elbit System. Discutiile au vizat aprofundarea parteneriatului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, le-a solicitat miniștrilor de Interne, de Justiție și șefilor serviciilor secrete sa depuna amendamente saptamana aceasta la draftul pe care l-a intocmit, pe noua lege a pensiilor speciale. Toate amendamentele incluse de grupul de lucru vor fi prezentate Comisiei europene,…

- Marcel Boloș , ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat, luni, ca 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de luni, cardul de energie, pentru ca s-a rezolvat problema situatiei locative. Citește și: Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, achitat in dosarul…

- Prima instanta a decis ca ministrul de interne aflat in masina atunci cand antemergatorul sau, politistul Bogdan Gigina, a murit din cauza vitezei, e nevinovat. Fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost achitat in dosarul in care era acuzat de ucidere din culpa in cazul politistului Bogdan Gigina,…

- Impresara Liubliana Nedelcu susține ca instalarea lui Edi Iordanescu la Pandurii (2014) se datoreaza propunerii pe care ea a inaintat-o clubului din Targu Jiu. Asta dupa ce Marin Condescu, fostul președinte al celor de la Pandurii, a povestit in emisiunea lui Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu”, cum…

- Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk, a fost invitat, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, luni, la sediul MAE, pentru o discutie cu secretarul de stat pentru Afaceri Strategice, Iulian Fota, context in care partea romana a reiterat solicitarea „stoparii imediate…

- Dupa ce ambasadorul Ucrainei a mers luni la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații dupa postarea Ministerului Infrastructurii de la Kiev privind adancirea canalul Bastroe, MAE a precizat intr-un comunicat de presa ca, in cadrul intalnirii, partea romana a solicitat, in regim de urgența, acordul…