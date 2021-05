Ministrul finlandez al finantelor Matti Vanhanen va demisiona pentru a oferi aceasta functie liderei partidului sau, Annika Saarikko, a anuntat sambata Partidul de Centru, potrivit Reuters. Aceasta schimbare la jumatatea mandatului a fost convenita atunci cand Vanhanen a preluat acest post de la Katri Kulmuni, care a demisionat in iunie anul trecut dupa ce a recunoscut ca a folosit fonduri publice pentru a plati un curs de comunicare. Annika Saarikko (37 de ani), care in prezent este ministru al culturii si stiintei, a declarat pentru un cotidian finalndez ca in opinia sa este un moment bun pentru…