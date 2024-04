Stiri pe aceeasi tema

- Resedinta premierului libian Abdulhamid al-Dbeibah a fost duminica tinta unui atac cu grenade propulsate de rachete. Atacul nu s-a soldat cu victime, a declarat un ministru libian pentru Reuters citat de news.ro Ministrul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a confirmat intr-un mesaj ca atacul…

- Guvernul premierului Viktor Orban a impus anul trecut o interdictie asupra importurilor a 24 de produse agricole din Ucraina, inclusiv cereale, carne de porc, dar si miere. La 19 februarie a abolit interdictia de import pentru miere, ceea ce a dus la proteste din partea celor aproximativ 22.000 de apicultori…

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…

- Noua mineri au fost disparuți marți dupa o alunecare de teren la o mina unde se extrage aur, din estul Turciei, a anunțat Ministerul Energiei. In prezent se fac eforturi importante pentru gasirea și salvarea victimelor, potrivit Reuters.Mina din provincia Erzincan este operata de Lidya Madencilik și…

- Germania nu este "omul bolnav" al Europei, ci un "om obosit" care are nevoie de o "ceașca buna de cafea" constand in reforme structurale, a declarat vineri, 19 ianuarie, ministrul german de finanțe, Christian Lindner, potrivit Reuters."Germania nu este omul bolnav", a afirmat oficialul guvernamental…

- Guvernul deblocheaza posturi in sistemul sanitar și de asistența sociala, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi, la inceputul ședinței de Guvern. „Toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajari. Ministerul Sanatații are in acest an un buget…