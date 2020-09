Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se va intalni miercuri cu primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, si cu premierul Ludovic Orban pentru a discuta despre situatia financiara a Primariei Capitalei. "Dupa cum stiti astazi (miercuri, n.r.) o sa am o intalnire cu primarul ales al Bucurestiului si premierul Romaniei. O sa le prezentam si situatia financiara din punctul nostru de vedere. Eu pot sa le promit un singur lucru bucurestenilor, pentru ca sunt si senator de Bucuresti. Asa cum am avut grija de finantele Romaniei in acest an si am administrat finantele publice ale Romaniei cu responsabilitate…