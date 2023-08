Calendar ortodox, 11 august: Ce sarbatoare este vineri?

In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintele nostru Nifon, arhiepiscopul Constantinopolului, care a pustnicit in sfanta Manastire Dionisiu din sfantul Munte Athos, in anii de la Hristos 1460. Acest Sfant Nifon s a nascut in Tesalonic din… [citeste mai departe]