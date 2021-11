Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Biroului Executiv al PNL a fost convocata, joi, pentru adoptarea unei alte variante de premier desemnat din partea liberalilor, in afara lui Florin Cițu, la negocierile cu PSD. Deși Cițu insista ca macar prietenul sau Dan Vilceanu sa fie nominalizat, liberalii știu ca ministrul interimar de…

- Florin Cițu a anunțat, vineri, noi negocieri cu PSD și UDMR, in weekend, pe temele pe care cele trei partide nu s-au ințeles inca. „Ne-am ințeles pe foarte multe domenii. Asta inseamna doar ca trebuie sa mai discutam. Maine vom avea discuții din nou pe aceste sectoare unde nu am avut o concluzie favorabila”,…

- Bugetul alocat voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID s-a terminat, a anuntat, miercuri, premierul demis Florin Citu. Acesta urmeaza sa fie suplimentat. „Am vorbit acum despre acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul cred ca…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa intalnirea de la sediul PNL cu Dacian Cioloș și Florin Cițu, ca a constatat o lipsa de incredere: “E nevoie de mult dialog, rabdare și multa deschidere din partea fiecaruia. Sper ca fiecare mai lasa din orgoliile prezentate, a fost doar prima intalnire”.…

- PSD a depus, luni, o plangere penala la DNA impotriva premierului interimar Florin Cițu, a vicepremierului Kelemen Hunor, a ministrului dezvoltarii Cseke Atilla și a ministrului finanțelor Dan Vilceanu pentru modul in care au fost distribuiți aproape un miliard de lei catre primari. In plangerea penala,…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, nu este pe lista…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Ministrul Sanatații s-a dezlanțuit, sambata, la adresa lui Florin Cițu. Ioana Mihaila sustine ca seful Guvernului știa din aprilie de situația financiara de la minister, iar faptul ca “astazi vorbim de personal neplatit se datoreaza doar iresposabilitații premierului”. “Imi pare rau ca premierul introduce…