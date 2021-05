Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala prevazuta in buget pentru investitii este de 62 de miliarde de lei in acest an, fiind in crestere cu 8,2 miliarde de lei fata de anul 2020, adica in jur de 15%, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, mentionand ca se incearca "un nou record…

- Revizuirea prognozei de crestere a economiei Romaniei la 6% in acest an este o veste buna, dar nu inseamna ca situatia privind executia bugetara este complet rezolvata, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online. "Este o veste foarte buna. Nu este vorba doar…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce FMI a prezentat marți prognoza economica actualizata, conform careia PIB-ul Romaniei ar urma sa aiba o crestere de 6,0% in 2021: „Vești fantastice pentru toți romanii”, arata Mediafax. „FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni la Antena 3, ca urmeaza o serie de „examene” pe care Romania nu are voie sa le pice. „Sa stiti ca am vesti bune si nu sunt evaluri facute de noi, ci sunt rapoarte publice. Raportul Bancii Mondiale arata o ajustare de la 3,5 la 4,3. Cumva…

- Miercuri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, alaturi de conducerea ANAF, a participat la o intalnire de lucru cu reprezentantii Asociatiilor Transportatorilor Rutieri din Romania. Discutiile au vizat tratamentul fiscal al diurnelor acordate in cazul detasarilor transnationale, problematica generata…

- Bugetul pentru anul 2021 este unul al relansarii, fiind un buget robust, echilibrat, unul realist, prin care nu s-a urmarit doar obtinerea unui procent de crestere economica, ci si calitatea acestei cresteri economice, a declarat joi ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la prezentarea proiectului…

- Intr-un mesaj oficial publicat marti pe retelele de socializare, ministrul Finantelor, senatorul de Prahova Alexandru Nazare, anunta ca "produsul intern brut in trimestrul 4 din 2020 a fost, in termeni reali, cu 5,3% mai mare decat in trimestrul 3", vazand asta ca o validare a masurilor luate de Executiv…

- Aflat in prima sa vizita la Bruxelles in aceasta calitate, premierul Forin Citu discuta astazi si maine cu oficiali ai Uniunii Europene si NATO pe marginea prioritatilor Guvernului Romaniei in raport cu dosarele europene. Potrivit Palatului Victoria, seful executivului a transmis mesajul de angajament…