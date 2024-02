Proiectul Caragele este cea mai importanta investitie onshore din portofoliul de explorare al companiei S.N.G.N Romgaz S.A. si are deja un aport important la productia nationala de hidrocarburi, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Sebastian Burduja a vizitat sonda 76 Rosetti, programata sa aiba in luna iunie o adancime de 5000 m: „De la inceputul mandatului meu, am stabilit cu echipa de conducere a Romgaz, cu Directorul General Razvan Popescu, sa punem pe primul loc investitiile, mai ales Neptun Deep si Caragele. Astazi, Neptun Deep e in grafic pentru inceperea productiei…