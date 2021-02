Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, blocați in subteran de miercuri dupa-amiaza, nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, iși continua protestul, chiar daca sunt epuizați. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, vineri dupa-amiaza,…

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca i-a indemnat pe minerii din Valea Jiului, intr-o discuție la Lupeni, sa vina in Capitala sa protesteze pașnic in fața Guvernului și a ministerelor Energiei și Economiei daca nu li se acorda banii pentru munca prestata. Citește și: Victor Ponta, despre…

- Discuții pentru rezolvarea crizei minerilor de la Lupeni, blocați in subternan. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, in aceasta dupa-amiaza, o intalnire-fulger, chiar inaintea sedintei de Guvern, pentru a cauta soluții in cazul celor aproximativ 100 de ortaci nemulțumiți…

- Cei aproximativ o suta de mineri de la Livezeni care s-au blocat in subteran, vineri, nemultumiti ca nu si-au primit salariile restante si din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, au incetat protestul, dupa ce li s-a promis ca la jumatatea saptamanii viitoare isi vor primi salariul. Potrivit…

- Minerii din cadrul Complexului Energetic Hunedoara isi vor primi salariile integral saptamana viitoare, mai devreme fata de termenul anuntat, 26 februarie, a declarat vineri administratorul special al companiei, Cristian Rosu, dupa o serie de intalniri avute la Bucuresti cu premierul Florin Citu, ministrul…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a demisionat, vineri, din funcție. Demisia lasa astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, asta pentru ca in lipsa lui nimeni nu poate semna actele necesare funcționarii societații. TAIEREA BANILOR este o prioritate.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a discutat cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, despre posibilitatea alocarii unor sume de bani unei categorii de persoane, bani ce pot fi folositi pentru incalzirea locuintei si plata unei parti din factura de energie electrica.