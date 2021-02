Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, duminica, la Antena 3, ca sunt mai multe universitati care vor sa inceapa semestrul al doilea cu prezenta fizica alternativa a studentilor, informeaza News.ro . Sorin Cimpeanu a explicat ca acest lucru inseamna ca studenții vor participa fizic la laboratoare,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica. „Cei care fac online vor fi evalați la discipline tot online, dar in cazul in care susțin examene naționale vor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a vorbit la Digi24, despre cum se vor derula examenele naționale, dar și despre cum vor fi evaluați elevii care nu se vor intoarce fizic la școala pe 8 februarie. Cimpeanu spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, iar legat de examenele Naționale,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a confirmat ca o decizie finala privind redeschiderea scolilor va fi luata astazi si a facut o serie de precizari si cu privire la cele cinci categorii de elevi si profesori care vor continua sa faca ore online chiar si in situatia in care scolile se vor deschide…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca Ministerul pregateste o Ordonanta de Urgenta care prevede introducerea de ore suplimentare necesare recuperarii materiei pierdute in timpul cursurilor online. Potrivit ministrului, programul se va desfașura pe parcursul a 16 saptamani, cel putin cinci ore…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus ca școala online va continua cel puțin pâna pe data de 8 februarie. De asemenea, el a cerut un raport cu o situație a elevilor care au ramas în urma cu materia din cauza școlii online. …

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca Guvernul va adopta o ordonanța de urgența pentru continuarea învațamântului online pâna la data de 8 februarie. Ministrul a spus ca i s-a sugerat un termen mai lung pentru prelungirea orelor…