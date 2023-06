Daca protestul din Educatie va continua, nu vor putea fi evitate consecinte precum reprogramarea examenelor sau prelungirea anului scolar, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Perioada de inscriere pentru Evaluarea Nationala are loc intre 6 si 9 iunie. In functie de resursa umana disponibila in fiecare unitate de invatamant la momentul 6 iunie vom […] The post Ministrul Educatiei avertizeaza: Daca se continua protestul nu vom putea evita reprogramarea examenelor sau prelungirea anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .