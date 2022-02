Stiri pe aceeasi tema

- Florin Marian Spataru- Ministrul Economiei, doamna secretar de stat Daniela Nicolescu și Cristina Corina Dragomirescu -președinte al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnica Speciala au efectuat astazi o vizita de lucru in județul Bacau. Impreuna cu Ana Catauța- deputat PSD- membru in Comisia…

- Florin Marian Spataru- Ministrul Economiei, doamna secretar de stat Daniela Nicolescu și Cristina Corina Dragomirescu -președinte al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnica Speciala au efectuat astazi o vizita de lucru in județul Bacau. Impreuna cu Ana Catauța- deputat PSD- membru in Comisia…

- O delegație guvernamentala in fruntea careia se va afla Florin-Marian Spataru, ministrul economiei, va vizita, vineri, județul Bacau. Vor fi vizitate capabilitațile de mentenanța și fabricație ale S.C. Aerostar, unde se va face și o declarație de presa, spațiile de producție de la AE – Electronics si…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmiterea în direct sau înregistrarea de catre deputati sau alte persoane a sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii, potrivit Agerpres."Spun…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmiterea in direct sau inregistrarea de catre deputati sau alte persoane a sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii. "Spun cu toata responsabilitatea,…

- Comisia juridica, cea pentru comunicatii si cea economica din Senat se intrunesc astazi, in sedinta comuna, pentru a intocmi raport asupra proiectului referitor la comunicatiile electronice initiat de Guvern si adoptat in Camera Deputatilor .Dezbaterile urmeaza a se axa, in principal, pe articolul 10.2…

- Comunicat de presa| Sorin Ioan Bumb, Senator PNL de Alba: „A intrat in vigoare procedura prin care administrațiile locale beneficiaza de redevențele din exploatarea resurselor de suprafața” Comunicat de presa| Sorin Ioan Bumb, Senator PNL de Alba: „A intrat in vigoare procedura prin care administrațiile…

- Ședința comuna a Comisiei de Cultura și Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, in care urma sa fie adoptat amendamentul care ii permitea Monicai Gubernat sa revina la șefia CNA, programata marți, a fost amanata, potrivit informațiilor G4Media . PSD și PNL au…