Programul de Promovare a Exporturilor va fi analizat, regandit si adaptat cu solutii pertinente la noile conditii, dupa iesirea Romaniei din starea de urgenta, respectand, in acelasi timp, masurile adoptate de tarile partenere in derularea acestui program, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Evenimente, targuri si expozitii, au fost anulate din cauza pandemiei. Despre asta este vorba si nimic mai mult. Nu se pune problema sa nu sustinem acest Program, care este in continuare important pentru Minister. Va asigur ca, pe perioada starii de urgenta, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…