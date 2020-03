Stiri pe aceeasi tema

- ​Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, susține ca firmele nu vor pați nimic daca nu depun declarațiile fiscale pâna pe 25 martie. În plus, se suspenda sau nu încep masurile de executare silita prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executarilor…

- Ordonantele de urgenta care cuprind masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au fost publicate, sambata, in Monitorul Oficial. Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta…

- Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei va fi necesar companiilor incepand din luna aprilie 2020, deoarece starea de urgenta a fost decretata in luna martie, a transmis, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o postare online, potrivit…

- Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei va fi necesar companiilor incepand din luna aprilie 2020, deoarece starea de urgenta a fost decretata in luna martie, a transmis, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o postare online. "Foarte…

- Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, sustine, intr-un comunicat de presa, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, el subliniind faptul ca economia trebuie sa mearga inainte,…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța, in contextul decretarii starii de urgența, ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Nu lasam pe…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a transmis un mesaj de incredere si de responsabilitate in contextul decretarii starii de urgenta, anuntand faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de Noul Coronavirus,…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este interesata sa cumpere o parte din cea mai valoaroasa companie de stat a Romaniei, evaluata de americani la peste 5 miliarde de euro. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a vorbit într-un interviu pentru financialintelligence.ro…