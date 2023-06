Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Economiei, Ștefan Radu Oprea, a facut cateva declarații dupa numirea sa in funcție. „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului. La primele ore ale dimineții m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o…

- In pline negocieri tensionate referitoare la „rotativa” guvernamentala, ministrul economiei, Florin Spataru, avertizeaza ca mediul de afaceri are nevoie de mesaje clare care sa confirme continuitatea și stabilitatea. „Stabilitatea si predictibilitatea sunt argumente definitorii pentru atragerea de investitori”,…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzational, are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de stiri false, a scris, pe propria pagina de Facebook , ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.„In saptamana luminata, propun tuturor un pact cel putin pentru urmatorul an: sa fim…

- Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzational, are nevoie de onestitate, nu de barfe sau de stiri false, a scris, vineri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.Iata postarea integrala facuta de ministrul Cadariu: Turismul romanesc are nevoie…

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan impreuna cu Ministrul Economiei, Florin Spataru și comisarul european pentru Piața Interna, Thierry Breton, au avut o intalnire de lucru la Uzina de Produse Speciale de la Dragomirești. Atat UPS Dragomirești, cat…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a raspuns, luni, acuzațiilor oamenilor de afaceri, care au spus ca de schema de ajutor de stat au beneficiat in principal „firmele de apartament” și arata ca AOAR nu a venit cu propuneri de modificare. Spataru a mai sp

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a raspuns, luni, acuzațiilor oamenilor de afaceri, care au spus ca de schema de ajutor de stat au beneficiat in principal „firmele de apartament” și arata ca AOAR nu a venit cu propuneri de modificare. Spataru a mai spus ca schema a vizat și noi activitați.„Schema…

- In marja sedintei comune de Guvern Romania-Polonia, la Ministerul Economiei a fost organizata masa sectoriala Economie, la care au participat delegatia Ministerului Dezvoltarii Economice si Tehnologiei din Polonia, condusa de ministrul Waldemar Buda, precum si reprezentanti ai Ministerului Antreprenoriatului…