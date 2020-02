Ministrul demis de la Finanţe anunţă un nou împrumut de 5 miliarde de lei ”Transparența 100%! In luna februarie MF a anunțat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde lei. Bineințeles este vorba de o ținta. Totul depinde de condițiile pieței iar suma finala poate sa fie mai mare sau mai mica . Dar de ce trebuie sa se imprumute MF ? Doua motive: - deficitul bugetar ESTIMAT pentru acest an - plata imprumuturilor care vin la scadenta din anii anteriori. De aceea eu doresc surplus la buget. Sa platesc imprumturile facute de socialiști din surplus și sa nu fie nevoie sa ma imprumut din nou. Lucrurile sunt simple și ma mira… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

