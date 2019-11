Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat joi, intr-o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, ca acest minister va fi depolitizat. Vela le-a transmis tuturor angajatilor din aceste structuri sa se considere dezlegati de orice promisiune sau orice obligatie…

- 'Am decis ca, in judetul Arad, vom infiinta un nou post vacant de subprefect. Voi propune domnului prim-ministru o sedinta de Guvern pentru numirea, prin hotarare de Guvern, a unui nou subprefect, in judetul Arad, pana la insanatosirea colegilor din Arad, cand vom reveni la structura initiala, pentru…

- Dupa prefectii din Arad si Timis si s-a îmbolnavit și cel din Giurgiu. Anuntul a fost facut de subprefectul de Giurgiu în cadrul unei videoconferințe care a avut loc joi la prânz, la Ministerul de Interne.

- Aradul a intrat deja in atenția noului ministru al afacerilor interne, Marcel Vela. Acesta a anunțat in cadrul videoconferinței susținute cu toate prefecturile din țara, ca va trimite medici din cadrul MAI pentru a verifica concediile medicale a prefecților. Vela s-a referit in mod direct la prefectul…

- Guvernul Orban a depus juramantul de investitura. Iata cum arata noul cabinet! Guvernul Orban a trecut, luni, cu 240 de voturi „pentru”. Deputații și senatorii au votat pentru validarea listei celor 16 miniștri, precum și programul de guvernare al PNL. Ședința de guvern informala de la Palatul Victoria…

- Marcel Vela sustine ca dupa ce se va instala ca ministru la Interne va face o analiza a activitatii lui Raed Arafat si da termen pentru finalizarea acesteia o luna. Vela spera sa nu-l mai gaseasca in minister pe ofiterul care injura in timpul interventiei de la Colectiv, asa cum reiese din imaginile…

- Marcel Vela, propunerea PNL pentru Ministerul de Interne, a declarat, marți, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat de urgența.

- Un român a fost ucis, iar altul ranit în atacul petrecut în noaptea de 2 spre 3 septembrie, la Kabul. Ministrul român de Externe a afirmat ca atacul a vizat Ambasada României, în timp ce un comunicat MAE arata ca atacul viza "cetațeni straini". Ministerul…