- Tupeul fantastic al unor hoți a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei bijuterii din Arad. Pe imagini apare o femeie insarcinata, care, profitand de un moment de neatenție al angajatului, intinde mana peste tejghea și fura o bijuterie din aur in valoare de peste doua mii de lei. Totul a…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari Cod galben și Cod portocaliu de instablitate atmosferica. Vremea se va strica incepand de sambata dupa-amiaza, in Banat, in Crisana, in Oltenia, in vestul Transilvaniei si al Munteniei. In judetele Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Gorj…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a dat detalii despre descinderile facute la nivel național in azilele de batrani și in centrele pentru copii sau persoane cu dizabilitați. Mai multe dosare penale au fost deschise ca urmarii neregulilor gasite: „Controalele au fost efectuate in baza dispoziției…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, normele care vor sta la baza aplicarii Planului national de combatere a cancerului și care ar putea intra in vigoare de la jumatatea lunii iulie. Normele realizate pentru Planul national de combatere a cancerului si prezentate vineri de ministrul…

- Risc ridicat de mai multe boli grave in Arad, dupa inundațiile din ultima perioada. Avertismentul a fost lansat de catre reprezentanții DSP Arad. Specialiștii de la Direcția de Sanatate Publica din Arad au transmis oamenilor din zonele afectate grav de inundații ce sa faca și, mai important, ce sa nu…

- Vremea rea a facut prapad in mai multe județe din țara. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce casele le-au fost inundate. Mai multe drumuri au fost blocate de aluviuni aduse de ape și copaci doborați de furtuna. Un barbat surprins de viitura in județul Arad a fost gasit mort…

- Situația școlara a elevilor se va incheia cu mai puține note. Aceasta este soluția promovata, joi, in ședința de Guvern, de ministrul Educației, Ligia Deca. “Pe langa masurile concrete luate deja prin intermediul celor doua ordonante de urgenta din ultimele saptamani, precum si prin declaratia cu anexa,…