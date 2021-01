Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa reducem deficitul in asa fel incat sa nu punem in pericol perspectivele redresarii economice, prin urmare vom continua sprijinirea economiei si a sistemului de sanatate, care raman prioritare in aceste circumstante dificile", a transmis Nazare.Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor,…

- Planurile de reforme pentru redresarea economica, perspectivele economice ale anului 2021, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta au fost printre temele abordate, miercuri, intr-o discutie pe care ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut-o cu comisarul european pentru…

- In calitate de vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a facut parte din delegația care a participat, pe data de 6 decembrie, la o intalnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Principalul subiect a…

- “Aproape un milion de copii”, adica unul din trei elevi din Romania, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa decizia de inchidere a școlilor, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, consultat de Edupedu.ro. Este un document de lucru al Guvernului,…

