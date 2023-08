Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a mulțumit Marocului pentru „rolul fundamental” avut la eliberarea lui Iulian Gherghuț Mulțumirile au fost adresate cu ocazia unei discuții telefonice bilaterale purtata joi de ministrul Luminița Odobescu cu omologul din Maroc, a transmis Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa.Cei doi oficiali au discutat despre progresele in relația bilaterala dintre Romania și Maroc și despre identificarea de noi inițiative de colaborare.„Totodata, ministrul de externe Luminița Odobescu a adresat mulțumiri omologului marocan pentru rolul fundamental pe care l-au avut Serviciile de Informații Marocane in cadrul procesului de eliberare a cetațeanului roman Iulian Gherguț”, a precizat MAE.Ministerul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eliberarea romanului Iulian Ghergut, care fusese rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, s-a realizat cu sprijinul Marocului. Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a adresat multumiri omologului sau marocan, Nasser Bourita, pentru rolul „fundamental” pe care l-au avut serviciile de informatii…

- Romania a anuntat miercuri eliberarea celui mai vechi ostatic din Occident aflat in captivitate in Sahel, romanul Iulian Ghergut, un ofiter de securitate la o mina de amngan in Burkina Faso, situata in apropiere de Mali si Niger, rapit in Burkina Faso in aprilie 2015 de catre o grupare jihadista afiliata…

- Ce face acum romanul rapit de teroriști in Burkina Faso, eliberat dupa opt ani. Intreaga familia a barbatului din Neamț se aduna la casa parinteasca pentru se pregati pentru marea revedere. Declaratia emotionanta a mamei lui Iulian Gherguț: „Este enorm”. Iulian Gherguț, romanul rapit in Africa, a ajuns…

- ■ anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe ■ nemțeanul lucrase ca agent de paza și securitate la o mina de mangan din Tambao, fiind rapit de gruparea jihadista Al-Mourabitoune ■ Iulian Gherguț a fost adus in țara dar se afla intr-un loc inca nedezvaluit de…

- Cetateanul roman Iulian Ghergut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, a fost eliberat si in prezent este in Romania, a transmis, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut “este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile din cadrul Celulei de…

- Cetateanul roman Iulian Ghergut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, a fost eliberat. El a ajuns deja in Romania, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citat de Agerpres. Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut „este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care felicita instituțiile romane care au fost implicate in demersurile privind eliberarea lui Iulian Gherguț, romanul care a fost rapit in urma cu opt ani in statul african Burkina Faso.„Salut eliberarea cetațeanului roman rapit in Burkina Faso!…

- Iulian Gherguț, rapit in Burkina Faso in 2015, a fost eliberat „și se afla, la acest moment, in siguranța, pe teritoriul Romaniei”, anunța miercuri Ministerul Afacerilor Externe.Iulian Ghergut a fost rapit pe 4 aprilie 2015, in timp ce lucra ca agent de securitate la o mina de mangan din Tambao, in…