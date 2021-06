Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o intrevedere ieri, 31 mai 2021, cu Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații interinstituționale și prognoza, in cadrul vizitei oficialului european in Romania. Discuțiile au vizat in special aspectele de interes privind Brexit, precum și procesul de reflecție privind viitorul Uniunii, in contextul in care vicepreședintele Comisiei Europene coordoneaza rețeaua de reflecție strategica constituita la nivelul Uniunii. Cu aceasta ocazie, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a mulțumit oficialului Comisiei Europene pentru…