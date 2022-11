Ministrul de externe al Belarusului, Vladimir Makei, a decedat, informeaza agenția de stat de la Minsk, Belta , sambata dupa-amiaza, citandu-l pe secretarul de presa al Ministerului belarus de Externe, Anatoly Glaz. Nu sunt cunoscute cauzele morții ministrului in acest moment. Informația a fost preluata și de Reuters și The Guardian , dar și de TASS , agenția de stat rusa. Belarus este unul dintre principalii aliați ai Rusiei in razboiul din Ucraina. Ministrul de Externe participase la o conferința a Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO) – o alianța militara a mai multor…