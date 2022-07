Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care circula pe ruta Craiova – București a ramas in camp doua ore, duminica, din cauza caniculei. Problema tehnica a aparut la locomotiva trenului IR 1596. „Din cauza temperaturilor extrem de ridicate a intervenit o problema tehnica la locomotiva trenului IR 1596. S-a dat locomotiva de ajutor…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 17 iulie, cand teoretic se termina recensamantul, iar in Capitala aproape jumatate din populatie inca nu s-a recenzat. INS a infiintat mai multe puncte fix in Bucuresti pentru efectuarea recenzarii, iar unele sunt deschise zilnic, deci inclusiv in weekend, chiar si…

- Sportivul David Popovici a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de Natatie pentru juniori de la Bucuresti in proba de 50 metri. Popovici a terminat cursa in 20 de secunde si 16 sutimi. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin prin David…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Anul acesta ar putea fi reluata finanțarea revistelor culturale independente și derulat un proiect de achiziție de carte pentru biblioteci in valoare de 1 milion de lei, a anunțat, miercuri, ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care a fost prezent la deschiderea oficiala a celei de a XV-a ediții a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare nowcasting Cod Roșu de furtuna pentru București, valabila pana la ora 18.30. Potrivit meterologilor, indeosebi in jumatatea de est a municipiului, vor fi ploi torențiale ce vor acumula 35 l/mp, iar in ultima jumatate de ora (17.15…

- Deținutul, care a fugit din Spitalul Bagdasar-Arseni in aceasta dimineața, a fost prins in zona Pieței Matache din București. Deținutul Adrian Constantin Dinca, condamnat definitiv la 23 de ani și 10 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, clasat in regim maxima siguranța,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marți dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri…