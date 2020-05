Ministrul bulgar al turismului: Plajele vor fi pregătite pentru 1 iunie “Lucram la diferite scenarii, vrem sa începem sezonul la data de 1 iunie, sper sa putem întâmpina și straini&", a declarat, pentru postul de televiziune bTv, ministrul bulgar al turismului, Nikolina Anghelkova. Ea a precizat ca “plajele vor fi pregatite la data de 1 iunie, pentru ca așa prevede contractul și legea. Sper sa putem începe înca de la aceasta data&", potrivit Sega, citata de Rador.

"Spunem în permanența ca bulgarii sunt pe primul loc privind masurile pe care le-am luat pentru a avea cel puțin un sezon turistic estival întârziat.

Sursa articol: hotnews.ro

