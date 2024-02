Ciolacu îl laudă pe Grindeanu și-n Italia Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, miercuri, la intalnirea cu reprezentanții comunitații de romani din Italia, cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Premierul a spus referitor la Ministerul Transporturilor, „aceasta Cenușareasa a Romaniei”, ca are cele mai multe investiții. „Aceasta Cenușareasa a Romaniei are cele mai multe investiții. Chiar ieri ne spunea dl ministru ca a semnat ultimul contract pe PNRR din infrastructura mare in ceea ce privește drumurile expres, autostrazile, dar și sistemul feroviar”, a spus Marcel Ciolacu. Premier Ciolacu se afla in Italia pentru doua zile,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, miercuri, la intalnirea cu reprezentanții comunitații de romani din Italia, cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Premierul a spus referitor la Ministerul Transporturilor, „aceasta Cenușareasa a Romaniei”, ca are cele mai multe investiții. „Aceasta Cenușareasa…

- Premierul Marcel Ciolacu participa la summit interguvernamental Romania-Italia, care va avea loc la Roma intre 14 și 15 februarie. Șeful Executivului va fi primit și de Papa Francisc. Premierul Marcel Ciolacu va efectua o calatorie de lucru in Italia, pe 14 și 15 februarie, cu ocazia summitului interguvernamental…

- Premierul Marcel Ciolacu a luat-o pe calea sfanta. Dupa vizita de Sfantul Ion pe Muntele Athos, acum, politicianul merge sa se vada cu Papa. Social-democratul va efectua, in perioada 14-15 februarie, o vizita de lucru la Roma, unde va participa la cea de-a treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei…

- Prim-ministrul va avea mai multe intrevederi la nivel inalt cu oficiali italieni si se va intalni cu reprezentanti ai comunitatii de romani din Italia, anunta Guvernul intr-un comunicat oficial. Astfel, premierul Ciolacu va avea convorbiri cu prim-ministrul Republicii Italiene, Georgia Meloni, si va…

- Stabilitatea politica, economica, legislativa, dialogul deschis si constant intre Guvern si mediul de afaceri sunt in masura sa creasca increderea investitorilor in economia romaneasca, a transmis premierul Marcel Ciolacu la intalnirea avuta, ieri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Confederatiei…

- ”Industria romaneasca se dezvolta in majoritatea sectoarelor de activitate. O arata atat cifrele, cat si proiectele de succes pe care le vad in deplasarile pe care le fac in tara sau despre care sunt informat la intalnirile cu mediul de afaceri. La nivelul Guvernului acordam sustinere industriei romanesti…

- ”Industria romaneasca se dezvolta in majoritatea sectoarelor de activitate. O arata atat cifrele, cat și proiectele de succes pe care le vad in deplasarile pe care le fac in țara sau despre care sunt informat la intalnirile cu mediul de afaceri. La nivelul Guvernului acordam susținere industriei romanești…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala din care fac parte ministrul Apararii, Angel Tilvar, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, ministrul Economiei, Radu Oprea si ministrul…