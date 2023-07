Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis ca statul rus va fi mai puternic dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, care a zguduit guvernul saptamana trecuta, transmite Le Figaro. „Rusia a ieșit intotdeauna mai puternica și mai solida din toate dificultațile (…) Așa va fi și de aceasta data.…

- In prezent, nu exista dovezi ale poluarii apelor Marii Negre in Bulgaria, a anuntat Ministerul bulgar al Mediului si Apelor, care publica zilnic pe site-ul sau informatii despre posibilele daune aduse mediului dupa distrugerea barajului Kahovka de pe Nipru, in Ucraina, informeaza agenția bulgara de…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Ministrii Apararii din Rusia si Belarus au semnat, joi, un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca „desfasurarea de arme nucleare pe teritoriul…

- Rusia blocheaza prelungirea acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, condiționand totul de ridicarea unor sancțiuni. Rusia impiedica desfasurarea reuniunii in cadrul careia era planificata discutarea termenilor cu privire la prelungirea acordului care permitea exportul de cereale…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian și Agerpres. Si alti furnizori occidentali…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, soseste joi in Turcia, intr-o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia vor fi discutate chestiuni bilaterale si internationale, printre care Siria, razboiul din Ucraina si acordul privind cerealele, transmite EFE, citata de Agerpres. Canalul de stiri NTV…