- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat duminica, intr-o interventie la Digi24, ca legea pensiilor speciale este jalon pentru cererea de plata nr 3 din PNRR, cererea de plata nr 2 nu are nicio legatura astfel ca nu exista riscul pierderii banilor europeni. El a comentat raportul Bancii Mondiale, aratand…

- Uniunea Salvați Romania și Forța Dreptei au depus in Parlament o moțiune simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, care se face vinovat de eșecul reformei sistemului de pensii din Romania, fapt pentru care Romania risca sa piarda bani importanți din PNRR. Ministrul Budai ar fi trebuit sa realizeze…

- Catalin Drula, presedintele USR afirma miercuri ca Guvernul PNL-PSD a adoptat legea cosmetizarii pensiilor speciale, si ca "jalonul din PNRR nu a fost atins azi, pentru ca el spune clar: pensiile speciale trebuie eliminate si trecute pe contributivitate ca la toti oamenii care muncesc si platesc taxe".…

- Intrebat de ce prin reforma pensiile speciale in cazul militarilor nu se respecta principiul contributivitații in actualul proiect adoptat de Guvern, Marius Budai a menționat ca „ele au parte de contributivitate. Ne-amam folosit la proiect de tot ce inseamna pensii militare, de serviciu, de reglementarile…

- Ministrul Muncii a spus ca legea privind pensiile speciale urmeaza sa fie depusa „cat de repede” in Parlament ca urmare a discuțiilor cu Comisia Europeana și ca nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR, care are termen pana la 31 decembrie și care prevede reformarea sistemului public de pensii. „Cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…