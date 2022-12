Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner este in centrul unui scandal intern de plagiat dupa ce scriitorul și cercetatorul media Stefan Weber, cunoscut drept „vanatorul de plagiatori”, a detectat fragmente de text furate din alte lucrari, in teza de absolvire a ministrului austriac. Publicația derstandard.at relateaza ca Stefan Weber a fost retras dintr-un proiect de cercetare in valoare de milioane, tocmai din pricina acuzaților aduse ministrului de Interne. Dupa cațiva ani de pregatire, proiectul de șapte ani a fost acum anulat, spune Weber. El banuiește ca acuzația sa de plagiat recent…