Candidații AUR vor fi testați cu detectorul de minciuni Liderii organizațiilor județene AUR vor fi testați cu detectorul de minciuni. Testarea cu poligraful reprezinta un ”test de integritate” și este necesara pentru a scadea riscul de tradare. Informația a fost confirmata de catre fostul prim-vicepreședinte al partidului, Marius Lulea. Testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene va incepe de saptamana viitoare. Potrivit […] The post Candidații AUR vor fi testați cu detectorul de minciuni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

