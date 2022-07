Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți voluntari s-au inscris pentru serviciul militar in Armata Romana de cand s-a lansat selecția, a spus Vasile Dincu la Breaza. Minsitrul Apararii Naționale a declarat ca pentru a atrage tineri catre serviciul militar voluntar, vor fi efectuate modificari privind anumite beneficii acordate…

- Republica Moldova va primi armament NATO, cu toate ca nu va cere sa intre in Alianța Atlantica și iși va menține statutul de stat neutru. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a facut o precizare despre viitorul armament. „Republica Moldova are neutralitatea scrisa in Constituție dar are armata.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu s-a discutat despre o posibila majorare a salariilor sau pensiilor militarilor, mentionand ca masurile luate pana acum reprezinta tot ceea ce se poate permite in acest moment.Intrebat in legatura cu afirmatiile ministrului Apararii potrivit carora ar dori majorarea…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, iși menține parerea. Crede ca impozitul progresiv trebuie introdus. Ciolacu a mai spus ca ar trebui macar procedurile realizate. Acesta s-a intalnit la Ministerul Finantelor cu reprezentanții PNL, PSD si cei ai UDMR. „Dupa cum stiti, am dat un termen, data trecuta,…

- Vasile Dincu, Ministrul Apararii, spune ca 30% din bugetul ministerului ar trebui sa fie alocat pentru a asiugra securitatea la Marea Neagra. Conform minstrului, Romania are nevoie de achizitii in domeniul naval, „nu numai de corvete, avem nevoie si de fregate moderne, probabil si de alte tipuri de…

- Finlanda cere sa intre in NATO, conform deciziei care s-a adoptat, la data de 12 mai 2022, la Helsinki. Decizia a fost anunțata, in dimineața acestei zile, de președintele și de premierul Finlandei. Este vorba de o decizie istorica, intrucat tradiția Finlandei era de țara neutra. Finlanda avea totuși…

- Banca rusa Gazprombank a refuzat o plata in ruble pentru o cantitate de gaze necesara Germaniei, potrivit unor surse citate de Bloomberg și preluate de Business Insider, asta deși, in urma decretului președintelui rus Vladimir Putin, Gazprom a anunțat ca vinde gazele doar in ruble, scrie e-nergia.ro…

- Austria a desființat fondul, deschis in anul 2001, care acorda despagubiri pentru victimele nazismului. Consiliul de administrație al fondului a considerat ca fondul și-a indeplinit misiunea. Drept urmare, marți, 26 aprilie, Consiliul de administrație a anunțat ca fondul se inchide. In cei 21 de ani…