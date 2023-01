O delegatie a Ministerului Apararii Nationale, condusa de ministrul Angel Tilvar, participa, vineri, in Baza Aeriana Ramstein din Germania, la prima reuniune din acest an a Grupului de contact pentru Ucraina – Ukraine Defense Contact Group (UDCG). Potrivit MApN, programul oficial va include discutii in format multilateral, alaturi de reprezentantii a 50 de tari si […] The post Ministrul Apararii, la reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina de la Ramstein appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .