Stiri pe aceeasi tema

- Un truc simplu ne poate ajuta sa curațam rapid ouale fierte, care se numara printre cele mai consumate alimente in perioada Paștelui. Ouale fierte sunt foarte gustoase, insa mulți intampina dificultați in momentul in care trebuie sa le curețe de coaja. Din fericire, exista numeroase trucuri de mare…

- Sarbatorile Pascale au un farmec aparte in așezarile rurale, iar in satele din Maramureș cu atat mai mult, caci tradițiile s-au pastrat de-a lungul generațiilor. Unele dintre cele mai interesante obiceiuri sunt strigatul peste sat și focurile din noaptea de Inviere

- Oferta de oua este suficienta si la preturi rezonabile in aceasta perioada a Sarbatorilor Pascale, chiar daca romanii consuma cu 50% mai mult decat intr-o luna obisnuita, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van. „Avem oua suficiente pentru Sarbatorile Pascale…

- Metoda hartiei creponate pentru a vopsi ouale de Paște nu este doar foarte simpla și ieftina, dar este și o activitate foarte distractiva pentru copii. Rezultatele sunt spectaculoase și materialele de care ai nevoie sunt accesibile și la indemana tuturor. Iata cum sa vopsești ouale de Paște cu hartie…

- Poate și ție ți s-a intamplat sa fierbi un ou tare și sa descoperi un inel verde in jurul galbenușului atunci cand ai taiat ouale. Bucatarii spun ca este perfect normal ca un inel gri-verzui sa apara in jurul galbenușului de ou fiert. Chiar daca nu arata foarte placut, acesta nu este daunator.De ce…

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar conform tradiției gospodinele vor vopsi ouale roșii. Atunci cand ouale sunt depozitate necorespunzator sau sunt lasate sa stea timp indelungat dupa fierbere la temperaturi ridicate, acestea pot fi expuse contaminarii bacteriene, cum ar fi Salmonella.Consumul de oua…

- Ouale fierte furnizeaza o mulțime de proteine, vitamine și minerale și aproape deloc carbohidrați. Un ou are 75 de calorii și este micul dejun perfect alaturi de cateva legume. Daca inca ai probleme in a le fierbe, iata cateva trucuri pentru cele mai bune oua fierte. Cum se fierb corect ouale In timp…