Ministrul Agriculturii din Ucraina și-a dat demisia Ministrul Agriculturii din Ucraina, Roman Leshchenko, și-a prezentat, miercuri, demisia, fara sa precizeze care este și motivul acestei decizii, potrivit publicației Ekonomichna Pravda, citata de Reuters. Leshchenko, care ocupa aceasta poziție din decembrie 2020, și-ar fi informat și personalul cu privire la demisie, mai arata publicația din Ucraina. Marți, Leshchenko a declarat pentru Reuters ca suprafața insamanțata cu culturi de primavara, in acest an, s-ar putea reduce la jumatate, fața de anul trecut, pana undeva la 7 milioane hectare, comparativ cu 15 milioane hectare cat era programat inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

