Stiri pe aceeasi tema

- Un nor de praf saharian a ajuns in Romania, in urma cu o zi. Va disparea maine, insa pana atunci, oamenii vor interacționa cu el. A fost prezent pe mașini in aceasta dimineața, dar mai ales in aer. Iata cat de periculos este pentru sanatate și cum poți sa te protejezi de probleme.

- Consumul total anual de aproape 50 de miliarde kWh de energie electrica este una dintre cifrele importante din bilantul energetic al Romaniei. Aceasta inseamna o medie de 2.617 kWh de energie electrica/cap de locuitor/an. Deși comparativ cu majoritatea statelor UE consumul nostru este relativ scazut,…

- In condițiile in care pe masa Parlamentului va ajunge un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, iar președintele Klaus Iohannis a vorbit despre nevoia de noi recruți, apare intrebarea: Cine ar fi primii inrolați in Armata daca se da mobilizarea generala in Romania? Cine face parte din „rezerva…

- Profesorul Mihai Juncar afirma ca, in ceea ce priveste sanatatea orala, Romania are de recuperat prin comparatie cu statele din vestul Europei. In schimb, prin comparatie cu alte zone, cum ar fi Africa sau unele parti ale Asiei, Romania se „poate lauda” din acest punct de vedere. „Daca ne comparam…

- Universitatea de Medicina și Farmacie Cluj-Napoca deruleaza campania „Cu un zambet mai aproape de sanatate!” care prevede promovarea educației pentru sanatate orala in randul copiilor de gradinița și a elevilor și acordarea de consultații stomatologice gratuite.

- Primaria Oras Harsova, judetul Constanta scoate la concurs un post de medic specialist medicina generala.Pentru aputea participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice. bull; diploma de licenta in medicina;bull; gradul de specialist in specialitatea medicina generala;bull;…

- In weekendul 23 și 25 februarie 2024, a avut loc in municipiul Cosntanța, turneul de juniori „Break Tennis”, de nivel GOLD, competiție in cadrul Campionatului Național „Tennis 10”, eveniment la care au participat peste 50 sportivi cu varste cuprinse intre 7-14 ani, din Romania, Replubica Moldova, Ucraina…

- Astazi este ziua Bancii Transilvania. Orice aniversare ne duce cu gandul la cum a fost pana acum, ce a fost bine, provocator, ce ne-a dus departe si mai ales la cum a inceput totul, acum 30 de ani. Povestea bancii s-a nascut datorita a 46 de fondatori, in cea mai mare parte clujeni, care au pus impreuna…