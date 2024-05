Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a transmis, marți, ca Consiliul Concurenței va ancheta scumpirea detergenților, al caror preț a crescut cu 25% dupa ce Guvernul a introdus mecanismul de plafonare a adaosului comercial la alimente. „Prețul la detergenți a crescut cu 25%. Urmeaza Consiliul Concurenței…

- Președintele USR, Catalin Drula, i-a provocat, miercuri seara, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu la o dezbatere, pentru a discuta despre faptul ca Romania are cea mai mare inflație din Europa. Catalin Drula a precizat la postul B1 TV , ca vrea sa sa se intalneasca cu oamenii de afaceri din fiecare…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat oficial ca Gabriela Firea este candidatul PSD la primaria Capitalei. Șeful social-democraților a motivat decizia și i-a mulțumit medicului Catalin Cirstoiu pentru efortul depus in aceasta perioada. „Decizia ca PSD și PNL sa mearga cu proprii candidați la Primaria…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca o alta prioritate a guvernarii este sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii. ”Venim azi cu o noua structura si un mod de operare mai eficient al agentiilor teritoriale pentru IMM-uri si turism. Scopul nostru este sa sustinem cat mai multe…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- “Astazi mai rezolvam una dintre solicitarile esentiale ale transportatorilor. Devin functionale benzile dedicate vehiculelor inmatriculate in Uniunea Europeana. De ieri s-a deschis circulatia pe o asemenea banda in Vama Calafat, iar de astazi la Nadlac II si Bors II. Urmeaza si Vama Giurgiu in curand,…