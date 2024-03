Ministrul Agriculturii anunță primele șase centre de colectare legume – fructe din țară Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca, in urmatoarele doua luni, incep lucrarile la primele șase centre de colectare legume – fructe din principalele bazine legumicole ale țarii. Proiectul a fost anunțat inca din toamna anului trecut, urmand ca in total sa fie inființate 15 centre de colectare legume – fructe in Romania. Investițiile vor fi realizate prin intermediul Casei de Comerț Agroalimentar Unirea. Ministrul spune ca centrele de colectare legume – fructe vor deveni cu atat mai importante in momentul in care proiectele realizate pe bani europeni, cu referire directa la programul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

