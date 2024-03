Stiri pe aceeasi tema

- Social Crucea Roșie Romana a inaugurat Centrul E.G.A.L. Alexandria / 60 de copii și tineri defavorizați vor beneficia de masa calda, ajutor la teme și sesiuni de dezvoltare abilitați februarie 27, 2024 09:48 52,2% dintre copiii din Romania traiesc in risc de saracie sau excluziune sociala; 29%…

- Ministerul Mediului anunta vineri ca, aflat in vizita de lucru in judetul Bacau, ministrul Mircea Fechet a vizitat sediul din Onesti al Chimcomplex SA Borzesti. ”Iata ca avem un exemplu de buna practica in care sunt puse in prim-plan decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea si…

- Mai multe companii din Germania vor sa-și mute producția, dar și procesarea carnii de porc in Romania, anunța ministrul Agriculturii Florin Barbu, in timp ce efectivele locale sunt in scadere dramatica, din cauza pestei porcine africane. Producția de carne de porc in Romania se afla de ani buni in declin,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat marti ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comert Agroalimentar Unirea, in urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administratie. Potrivit unor surse din domeniu, neregulile constatate sunt numeroase, iar la mijloc ar fi și interese…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Prezent, vineri, in judetul Prahova, unde a vizitat o ferma din localitatea Baba Ana care se ocupa de reproductia la scroafe, Florin Barbu a afirmat ca ministerul va investi in asigurarea spatiilor de reproductie pentru suine, in asa fel incat productia de porci sa creasca. „Vizitam toate santierele…

- @ Patratul de lectura și seria lecturilor publice pentru copii – sunt doar doua dintre inițiativele lansate recent, extrem de bine primite de comunitate @ Intalnirile se desfașoara in sediul nou al Casei de Cultura ”Doamna Chiajna” Comuna Chiajna are de mai puțin de doua luni de zile o biblioteca publica…