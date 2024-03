Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara se claseaza in topul celor mai accesibile cinci destinații europene, alaturi de Tallinn, Estonia, Cracovia, Polonia, Budapesta, Ungaria și Tbilisi, potrivit unui studiu realizat de Accor.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan, a anuntat, joi, ca a discutat cu ambasadorul Poloniei la Bucuresti, Pawe³ Soloch, despre posibilitatea ca operatorul aerian din aceasta tara, LOT, sa efectueze curse de pe Aeroportul International Maramures (AIM). ‘Am discutat despre o…

- Interviul pe care controversatul jurnalist american Tucker Carlson l-a facut cu președintele rus Vladimir Putin a facut peste 77 de milioane de vizualizari pe platforma sociala X, in mai puțin de 24 de ore. Este primul interviu facut de Putin cu un jurnalist american de la invadarea Ucrainei, deoarece…

- In cadrul sedintei Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea Ministerului Finantelor pentru contractarea de servicii de asistenta juridica si reprezentare in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei in cauza inregistrata cu nr. F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanta francofon…

- "Romania este chemata in judecata de compania Pfizer si exista anumite proceduri la nivelul Guvernului in care fie Guvernul, fie Ministerul de Finante angajeaza o firma de avocatura. Problema este legata de faptul ca firma care va reprezenta in mod efectiv Romania la proces trebuie sa cunoasca legislatia…

- Daca in perioada de ocupație a unor teritorii romanești de catre diverse puteri straine nu exista nicio șansa pentru romani de a fi tratați in mod egal cu minoritarii, acum, cand se presupune ca țara noastra este libera și independenta, guvernul de la București trateaza urmașii romanilor oprimați și…

- Zborurile operate de Wizz Air din sase orase, inclusiv Bucuresti, catre Tel Aviv vor fi reluate din 1 martie 2024, se arata intr-un comunicat de presa. Frecventa curselor din Bucuresti, Budapesta, Sofia, Londra, Cracovia si Roma catre Tel Aviv va fi de trei ori pe saptamana, iar biletele sunt disponibile…

- Guvernul ungar va semna un acord cu Emiratele Arabe Unite in vederea construirii unui ambitios complex imobiliar in capitala Ungariei, Budapesta, proiect ce a suscitat vineri ingrijorarea primarului, informeaza AFP.Proiectul vizeaza modernizarea unei gari astazi aproape abandonate si a imprejurimilor…