„Am aici situatia finala privind ajutorul de stat acordat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019 afectate de seceta. Banii au ajuns in conturile fermierilor. Sunt 27.861 de beneficiari. S-au platit 850 milioane lei, iar suprafata afectata a fost 1.116.860 hectare. Banii au intrat in conturile tuturor fermierilor, dupa ce s-au facut si controalele administrative de rigoare. AU intrat de saptamana trecuta”, a declarat Adrian Oros, in debutul sedintei de joi seara a Guvernului. Acesta a vorbit de un proiect de hotarare care va aproba o schema de ajutor pentru fermieri si al carui plafon…