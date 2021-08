Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta masura din programul de tranzitie sM 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" are alocata o suma de 760 de milioane de euro si va fi lansata in luna septembrie, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Adrian Oros, mentionand ca beneficiari vor fi doar fermierii care doresc sa…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca majorarea pretului la grau ar putea determina si o scumpire a painii, in conditiile in care materia prima utilizata, respectiv graul, are o pondere semnificativa in pret, 65-70-, iar intre 30-35- energia, apa, combustibilul si forta de munca. Desi la…

- In 27 august vom lansa patru masuri de sprijin din programul de tranzitie 2021-2022, care are alocata o suma totala de 3,2 miliarde euro, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Lansarile pe care o sa le facem in aceasta saptamana,…

- Legumicultorii care doresc sa faca sere si solarii sau depozite si procesare au posibilitatea sa acceseze 150 de milioane de euro din fonduri europene in urmatorii doi ani, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Trebuie stiut…

- Romania are probleme cu imbatranirea forței de munca din agricultura, avertizeaza ministrul Agriculturii, Adrian Oros, informeaza Rador.”Continuam programele privind instalarea tinerilor fermieri, incercam sa-i bugetam mai consistent și sa-i monitorizam pe acești tineri care se instaleaza in agricultura,…

- Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Ion Perju, a cerut Guvernului alocarea de urgența din Fondul de Rezerva a 246 de milioane de lei pentru compensarea parțiala a prejudiciului cauzat de calamitațile naturale.