Doar 1% din materialele rare sunt reciclate din deșeurile de echipamente electrice și electronice! Doar 1% din materialele rare sunt reciclate din deșeurile de echipamente electrice și electronice! Estimarile din prezent arata ca in 2030, vom genera peste 80 de milioane de tone de DEEE-uri anual, deși inițial prognoza era de 70 de milioane de tone. In același timp, conform datelor, generam acum deșeuri de echipamente electrice și electronice (EEE) de aproximativ 6 ori mai multe decat se pot recicla eficient. Mai puțin de un sfert din acestea, 22,6%, sunt colectate responsabil pentru reciclare, iar cota globala de reciclare pentru materialele rare din DEEE-uri este de doar 1%, tocmai pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Campanie de colectare deșeuri electrice de la sediu ECOTIC lanseaza, cu ocazia Zilei Mediului (5 iunie), o noua campanie de colectare dedicata companiilor, instituțiilor, ONG-urilor sau oricarei persoane juridice care are nevoie de o soluție GRATUITA, la indemana, de predare spre reciclare a deșeurilor…

- Resturile de carne, scutece/tampoanele, mucurile de tigara, resturile de fructe și legume, zatul de cafea sunt doar o parte dintre deșeurilor care nu sunt compatibile cu procesele de reciclare. Ele trebuie colectate in pubela neagra. Lista deșeurilor care NU sunt compatibile cu procesele de reciclare…

- In cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19, Parchetul European (EPPO) a pus in aplicare cinci mandate de perchezitie.

- Compania suedeza Volvo, deținuta de chinezi, construiește o fabrica de mașini electrice in Slovacia, cu ajutor de stat de 267 de milioane de euro acordat de autoritațile de la Bratislava, iar luni Comisia Europeana a dat unda verde acestui sprijin, ca fiind in acord cu legislația europeana a ajutoarelor…

- La Pecica se colecteaza deșeurile electrice și electronice. Pecicanii pot apela la colectarea deșeurilor sambata, 6 aprilie, printr-un apel telefonic pentru a le fi preluate deșeurile chiar de acasa. „Primaria Orașului Pecica si Sistemul de Colectare SLC Timiș, impreuna cu Muller-Guttenbrunn Group și…

- In perioada 30 martie – 27 aprilie 2024, RER SUD, in parteneriat cu Primaria Buzau, Ecotic și GreenWEEE, desfașoara prima campanie din acest an deRER Sud, campanie de colectare GRATUITA a deșeurilor de echipamente electrice și a deșeurilor voluminoase, pentru locuitorii din municipiul Buzau. Campania…

- Consiliul Județean Alba primește finanțare de 15 milioane lei de la AFM. Va cumpara microbuze electrice pentru elevi Județul Alba se afla pe lista solicitarilor de finanțare aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), in 27 martie, pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului…

- Mai multe organizații independente din Rusia au incercat sa calculeze care a fost dimensiunea fraudei la alegerile de saptamana trecuta, in care dictatorul Putin s-a reinscaunat la Kremlin un așa-zis scor de 87,28% - a fost „cea mai mare frauda din istoria alegerilor rusești”, susține organizația Golos,…