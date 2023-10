Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, vineri, ca a semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din…

- Ministrul Agriculturii anunța ca masura plafonarii adaosului comercial pentru alimentele de baza va fi prelungita cu trei luni. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Barbu a avut intalniri de lucru cu reprezentantii procesatorilor si comerciantilor pentru…

- „Obiective de investitii din judetul Timis vizitate de ministrul agriculturii, Florin Barbu, vineri, 29 septembrie 2023. Primul obiectiv vizitat a fost compania Maxagro, o afacere de familie pornita in 1993, care, in timp, a devenit unul din cei mai mari operatori agricoli din Romania, ce integreaza…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat in data de 26 septembrie, ca incep plațile pentru Programul Tomata. Suma alocata la nivel național pentru fermierii care cultiva tomate in spații protejate este de 170 de milioane de euro. Banii vor putea fi folosiți pentru dezvoltarea sistemelor de incalzire…

- Ministrul Agriculturii vrea sa limiteze importul altor produse alimentare din Ucraina, pe langa cereale. Este vorba, printre altele, despre carne de pasare, miere, faina si malai. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a dat ca exemplu carnea de pasare, mierea, faina de grau sau malaiul, unde consumul…

- „Vreau sa va transmit un singur lucru – ca acele sute de oameni care se ingrijoreaza, in perioada urmatoare, dupa reorganizare le va creste salariul. Pentru ca atunci cand reorganizezi institutii care au un salariu de baza mai mic fata de alte institutii care au un salariu de baza mai mare, trebuie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca ”ordonanta privind stoparea cresterii preturilor pentru alimentele de baza se dovedeste o masura eficienta”, astfel ca aceasta va fi prelungita. Totodata, el arata ca ar putea fi incluse si alte produse alimentare pe lista, urmand sa aiba discutii in acest…

- ”Din prima zi a mandatului meu am cerut performanta si eficienta in absorbtia fondurilor pentru investitii in sectorul energetic. Avem 18 miliarde de euro la dispozitie si trebuie sa le punem la treaba”, a scris, marti seara, pe Facebook, Sebastian Burduja. Ministrul Energiei anunta ca a semnat primele…