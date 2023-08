Stiri pe aceeasi tema

- ”Drumul de sub Munte” din Tara Fagarasului, care uneste comunitatile locale situate la poalele Muntilor Fagaras si care va contribui la fluidizarea traficului din zona DN 1 Sibiu-Brasov, a fost inaugurat vineri, 25 august, dupa lucrari de modernizare.La eveniment a participat și ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- Dupa ce s-au aventurat in mare, trei persoane au murit inecate, iar alte doua persoane au ajuns in stare grava la spital. Turistii din zona au ajutat la salvarea lor. Acțiunea de salvare a fost declanșata de catre oamenii care au format un lanț uman, aceștia au solicitat ajutorul autoritaților in cazul…

- Zeci de tineri din toata țara au luat parte in weekend la a cincea ediție a proiectului „Campionii sunt pe circuit, nu pe șosele!”, pe care cea mai mare organizație de drift din Romania, RoDrift, l-a organizat pe circuitul Transilvania Motor Ring. Scopul principal a fost de a atrage atenția asupra importanței…

- FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, pe teren propriu, in etapa a doua din Superliga. La meciul disputat pe arena Arcul de Triumf au asistat 6,100 de spectatori, intre care si premierul Marcel Ciolacu. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere in memoria lui Dan Matei Agathon, decedat…

- Pe raza localitaților Sebeș, Sasciori, Șpring, Garbova, Calnic și Cut s-a emis, de altefel, un mesaj RO-Alert cod roșu de precipitații, cu averse torențiale ce pot ajunge la peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina.Dupa cum se vede și din imaginile postate…

- Fundația Conservation Carpathia și Parcul Național Padurile Bavariei invita elevii din jurul Munților Fagaraș sa „Adopte un colț de natura” simbolic și sa se inscrie in cursa pentru o excursie de 7 zile, in Parcul Național Padurile Bavareze, primul și cel mai mare parc național din Germania. Excursia…

- Alegeri Turcia: Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este aproape de al treilea mandat, potrivit datelor neoficiale ale agenției de stat Anadolu, intr-un tur de scrutin tensionat, noteaza Al Jazeera. Cu 97% din voturi numarate, Erdogan a obținut 52,1% in al doilea tur de scrutin de duminica, invingandu-l…