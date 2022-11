Stiri pe aceeasi tema

- Hartile de Hazard si Risc la Inundatii, actualizate, sunt incarcate pe pagina oficiala a Uniunii Europene (UE), iar prin acest demers Romania a inchis si un caz de infringement, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 4.558 de dosare in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice in timp ce in Programul Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost aprobate 9 dosare in valoare de 4,8 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al AFM, in urma…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna a declarat sambata, pentru Agerpres., dupa ce activistii Declic au ajuns in satul sau natal, Sancraieni si il acuza ca nu protejeaza parcurile nationale din Romania, ca este vorba de o campanie denigratoare si un atac la adresa sa. Fii…

- Piata libera poate sa duca pretul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub si tocmai de aceea este nevoie de interventie din partea Guvernului, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, informeaza AGERPRES . Acesta a facut referire la proiectul de act normativ…

- Comisariatele judetene ale Garzii de Mediu vor fi dotate cu echipamente de monitorizare si control, pentru cresterea gradului de trasabilitate a deseurilor, valoarea contractului incheiat prin PNRR cifrandu-se la 13 milioane de euro. „Dotam Garda de Mediu cu echipamente noi pentru a creste numarul si…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, duminica, la Bradetelu, la startul celei de-a saptea etape a primei alergari organizate pe traseul Via Transilvanica, ca acest traseu reprezinta una dintre cele mai indraznete si mai frumoase initiative din Romania. „Via Transilvanica…

- Trebuie identificate solutii pentru a restrictiona exportul de substante chimice si deseuri periculoase de catre state care nu le pot gestiona si nu au capacitatea de a face acest lucru, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, la sesiunea plenara a celei de-a IV-a intalniri…