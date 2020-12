Miniștrii cabinetului Cîțu și-au preluat mandatele. Ce priorități au anunțat O parte dintre membrii cabinetului Cițu au facut, joi, declarații despre prioritațile lor la preluarea mandatelor. Catalin Drula isi propune operationalizarea noii companii de investitii rutiere ”Vom operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi si drumuri expres. Vor incepe angajarile in curand si vor fi pe bune. […] The post Miniștrii cabinetului Cițu și-au preluat mandatele. Ce prioritați au anunțat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

