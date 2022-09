Stiri pe aceeasi tema

- Romania turistica va fi promovata in randul tinerilor din intreaga lume prin intermediul European Youth Card si International Student Identity Card, a anuntat, joi, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) colaboreaza impreuna cu Asociația Europeana pentru Mobilitate (AEM) și Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor (APSTSP) pentru creșterea notorietații Romaniei ca destinație turistica in randul tinerilor care dețin o legitimație…

- Turismul romanesc este in plin proces de revitalizare, in ciuda crizelor suprapuse prin care trece, iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura voucherelor de vacanta, reintroduse in circuit prin ordonanta de urgenta adoptata la sfarsitul anului trecut, a afirmat ministrul Antreprenoriatului si…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat declarația purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, care a acuzat Romania ca a livrat recent Ucrainei un „al cincilea pachet” de ajutor militar, drept o „incercare de manipulare” a opiniei publice. Vasile Dancu afirma ca astfel…

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Finanțari prin programul Start-Up Nation pentru romanii din diaspora Foto: pixabay.com. Românii din diaspora care doresc sa revina în tara si sa investeasca într-o afacere pot obtine finantare de pâna la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat…