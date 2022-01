Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a facut publica lista cabinetelor de medicina de familie unde pot fi facute teste rapide antigen pentru depistarea infectarii cu COVID-19. Potrivit ordinului ministrului Sanatații și al președintelui Post-ul DAMBOVIȚA: Lista cabinetelor de medicina de familie unde pot fi facute…

- Lista medicilor de familie care fac teste rapide pentru COVID-19. Cabinetele din Alba Lista medicilor de familie din Romania unde se pot face teste pentru depistarea COVID-19. Cabinetele din Alba Peste 3.800 de medici familie au incheiat contracte pentru testarea in cabinete pentru depistarea COVID-19…

- DOCUMENT: Ministerul Sanatații a publicat LISTA medicilor de familie a care se pot face teste rapide COVID-19. Situația din Alba Peste 3800 de medici familie au incheiat contracte pentru testarea in vederea depistarii COVID-19 la toti pacientii care se incadreaza in definitiile de caz ale INSP, lista…

- Peste 3.800 de medici familie au incheiat contracte pentru testarea in cabinete pentru depistarea COVID 19 la toti pacientii care se incadreaza in definitiile de caz ale INSP, potrivit Ministerului Sanatatii. Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila considera ca testarea la medicul de familie…

- Un numar de 3.831 de medici de familie vor realiza testari rapide pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 pacientilor care prezinta simptome specifice acestei boli, conform listei publicate duminica de Ministerul Sanatatii. In Bucuresti, sunt peste 200 de medici de familie care au incheiat…

- Peste 3800 de medici familie au incheiat contracte pentru testarea in vederea depistarii COVID-19 la toti pacientii care se incadreaza in definitiile de caz ale INSP, lista acestor cabinete fiind publicata duminica, pe site-ul Ministerului Sanatatii (MS). Lista cabinetelor de medicina de familie…

- Ministrul Sanatații, prof.univ.dr. Alexandru Rafila, a avut, vineri, o prima intalnire cu reprezentanții societaților profesionale ale medicilor de familie pentru identificarea soluțiilor privind testarea in cabinetele de medicina primara. „Una dintre principalele urgențe in acest moment este sa dezvoltam…

- Ministerul Sanatații promite ca va crește capacitatea de testare pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 in cabinetele medicilor de familie, unde testarea ar urma sa fie gratuita. De remarcat ca testarea este gratuita și in prezent in cabinetele medicilor de familie, insa, in cele mai multe cazuri, aceștia…