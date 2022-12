Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile spitalului sighișorean au fost incluse in lista unitaților medicale reabilitate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Lucrarile vizeaza eficientizarea energetica și se concentreaza mai mult pe exteriorul cladirilor, iar suma alocata este de peste 2 milioane de lei, spune primarul…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Acolect Mureș anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de consilier ecolog. "Candidaturile și documentele solicitate se depun pana la data de 8 decembrie 2022, ora 15.00, la sediul Asociației din Targu Mures, strada Primariei nr.…

- Noua lege a pensiilor va fi gata in primul trimestru al anului viitor. Este declarația facuta de președintele Casei de Pensii in exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Mai mult, Daniel Baciu a declarat ca pensiile trebuie sa creasca cu același procent, iar ajutoarele sociale pentru cei cu venituri mici…

- Multe probleme de lot inaintea deplasarii de la Oradea. Antrenorul Alexandru Sabou spunea ca sunt șapte jucatori incerți pentru meciul cu ultima clasta din Liga Zimbrilor și ca nu știe sigur cu cine va merge la Oradea pana in ultima clipa. Și uite ca au ramas acasa: Nagy, Vujic, Vujovic, Kotrc și Buguleț.…

- Consiliul Local Targu Mureș a respins joi, 27 octombrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, elaborarea Proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții de utilitate publica locala „Pod de legatura peste raul Mureș, zona Aleea Carpați". Proiectul a fost inițiat de catre grupul…

- Marti, 18 octombrie, la ora 18.30, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 193, in localitatea Hideaga. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 59 de ani din Satulung, aflata la volanul unui autoturism,…

- IRCC a ajuns astazi la un nivel record. Valoarea acestuia aproape ca s-a dublat de la ultima cotație, care era de 2,65%. Astazi, valoarea acestuia este de 4,06%. Un sfert dintre romanii cu credite in lei primesc astfel o veste proasta. Creditele vor crește semnificativ. Iar analiștii economici se așteapta…

- Duminica, 25 septembrie, festivalul de mountain biking de la Campulung Muscel, desfașurat pe durata a trei zile, s-a incheiat cu o cursa de munte autentica și provocatoare, Lupii Dacilor – Trofeul Muscelului. @logiluci a ajuns al doilea pe traseul epic de 49 km, juniorul @szakacsmate_ al treilea in…