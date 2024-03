Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a alertat autoritațile in aceasta seara cu privire la un eveniment petrecut chiar in centrul municipiului, Baia Mare, langa covrigaria Gigi. The post Cine sunt cei implicați? EXCLUSIV VIDEO: Avem imaginile atacului armat cu cutitul din centrul orasului Baia Mare first appeared on Informatia…

- In seara zilei de 20 martie 2024 a avut loc un eveniment tragic, chiar in centrul orașului. Un baiat in varsta de 23 de ani a fost injunghiat in timp ce se afla la serviciu, la o cafenea din zona. Incidentul a avut loc brusc și neașteptat, cand un alt baiat, cunoscut victimei din perioada […] Source

- Incidentul din autobuzul liniei nr. 4 din Baia Mare in seara zilei de 8 Martie 2024 a fost marcat de un act de violența asupra unui adolescent de 15 ani. Intamplarea a avut loc intr-un context in care mulți pasageri au asistat pasivi, fara a interveni in apararea baiatului. ”8 Martie 2024 , Baia Mare…

- Astazi, 4 martie a.c., polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați prin plangere de catre un barbat in varsta de 53 de ani din Coaș, cu privire la faptul ca, fiul sau, TARBA DARIUS GABRIEL, in varsta de 17 ani, din Coaș, a plecat de la domiciliu in jurul orei 06.00, inspre municipiul Baia Mare […] Source

- Joi, 08 februarie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un barbat de 56 de ani despre faptul ca fiul sau face scandal și il amenința. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca fiul apelantului, de 32 de ani, pe fondul consumului de alcool și-ar fi amenințat tatal. In cauza, polițiștii…

- Azi noapte, un barbat a fost injunghiat in centrul municipiului Slobozia, judetul Ialomita.Din primele informatii, barbatul, in varsta de 36 de ani s ar fi certat cu agresorul, iar cel din urma a scos un cutit si l a injunghiat, dupa care a disparut din zona.Echipajele medicale sosite de urgenta la…

- Este alerta la Praga. In cursul zilei de azi, un atac armat a avut loc in centrul orașului. Incidentul, soldat cu morți și raniți, s-a petrecut langa o facultate. Iata anunțul facut de oamenii legii!